Elezioni delle Rsu nel pubblico impiego, conferme per Cgil: primo sindacato a livello complessivo nel savonese

Si conferma complessivamente il primo sindacato in provincia di Savona nel settore del pubblico impiego la Cgil, che dai primi risultati provenienti dalle urne (aperte gli scorsi 5, 6 e 7 aprile) rileva dati confortanti.

"Il dato più soddisfacente è l’alta partecipazione al voto da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in tutti i comparti, dato non scontato visto che si arrivava da due anni di pandemia il quale ha comportato complicazioni nell’esercizio della rappresentanza e nel rapporto diretto con lavoratrici e lavoratori in molti settori della Pubblica Amministrazione" commenta il segretario Ennio Peluffo.

Analizzando il voto, il segretario osserva poi come il sindacato confederale abbia ottenuto una "netta affermazione a scapito dei sindacati autonomi o corporativi" affermandosi, Fp Cgil nello specifico, "il sindacato complessivamente più votato dai dipendenti pubblici in Provincia di Savona nel comune di Savona, nella Camera di Commercio di Savona ed in altri importanti comuni della Provincia (Alassio, Andora, Albenga, Ceriale, Loano, Vado Ligure, Quiliano, Celle Ligure, Albisola Superiore)".

Un ottimo risultato individuale è giunto nella Sanità, col candidato Massimo Scaletta (circa 350 preferenze) più votato in assoluto tra i candidati di tutte le liste.

Buon risultato nelle Funzioni Centrali dove Fp Cgil è il secondo sindacato.

"In attesa dei risultati definitivi - conclude Peluffo - la Funzione Pubblica Cgil di Savona ringrazia tutte le candidate e i candidati, tutti i componenti delle commissioni elettorali e gli scrutatori che con il loro impegno hanno permesso si svolgessero queste giornate di grande espressione democratica nei posti di lavoro, e tutte le lavoratrici e i lavoratori che si sono recate alle urne per esercitare il loro diritto di scelta".