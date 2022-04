Finale si prepara alla stagione estiva con un programma di pulizie in tutti i rioni cittadini

Accoglierà la Pasqua e un lungo periodo di circa tre settimane (fino al fine settimana dell'1 maggio) avviando un programma di pulizie approfondite, in vista di quello che si può considerare come inizio della stagione turistica, il comune di Finale.

"Mercoledì invece saremo nel centro di Pia, sul lungomare, in via Mimose e piazza Abbazia. Dopo Pasqua sarà la volta di Marina e Borgo - aggiunge il sindaco, sottolineando - Interventi massivi su ogni rione in vista della stagione estiva. Tutto Questo in coordinamento con le attività di derattizzazione e disinfestazione già avviate con ditta esterna per puntare ad una città pulita ed accogliente".