Finale, se ne va un volto storico dell'artigianato: a 88 anni scomparso il sarto Alfredo Nobile

Se ne va un altro volto storico per Finale Ligure. All'età di 88 anni è infatti venuto a mancare il sarto Alfredo Nobile, membro della storica Accademia Nazionale dei Sartori che aveva trascorso un'intera e appagante vita lavorativa nel suo atelier del pieno centro di Finalmarina.

La sua bottega di via Rossi per cinquant'anni (fino al 2019, anno della meritata pensione) aveva rappresentato un punto di riferimento nel commercio e nell'artigianato finalese, vestendo generazioni di quelli che erano diventati suoi concittadini dall'adolescenza.

Originario dell'agrigentino, aveva appreso l'arte della sartoria una volta trasferitosi in Liguria. Da lì un crescendo di successo, il cui culmine fu negli anni Settanta, arrivando a confezionare nella sua bottega vestiti per personaggi noti come l'affascinante attrice Sylva Koscina, il deputato democristiano sempre molto legato a Finale Donat-Cattin e il pittore Scanavino. Anche aziende come Piaggio e Pirelli avevano scelto di affidarsi alle sue forbici per confezionare i capi d'abbigliamento dei propri dirigenti.

Pure sulle passerelle internazionali era giunto il nome di Nobile: Parigi, Palazzo Pitti a Firenze e l'Ariston tra i palcoscenici da ricordare.

I funerali si terranno domani, lunedì 11 aprile, alle 15.30 nella basilica San Giovanni Battista a Finalmarina.