Andora, nuova viabilità a San Bartolomeo per migliorarne la sicurezza: avviati i lavori sulla Sp13

Un investimento di 390mila euro per dare un futuro migliore a località San Bartolomeo, attraverso il collegamento dell'abitato con la chiesa, che renderà possibile lo spostamento sicuro dei residenti fra i vari nuclei abitati della località nell'entroterra di Andora che si affaccia sulla trafficata Sp13 che porta a Stellanello e Testico.

"Il progetto, che nasce da una collaborazione con la Provincia di Savona, è finanziato interamente dal Comune di Andora e si prefigge di sistemare e mettere in sicurezza il tratto di strada con la creazione di appositi percorsi pedonali, la riorganizzazione degli esistenti parcheggi posti sui due lati della strada, l’inserimento di passaggi pedonali rialzati a scopo di proteggere l’attraversamento dei pedoni ed una nuova illuminazione pubblica a Led in sostituzione di quella esistente" spiega il consigliere Corrado Siffredi che ha raccolto le istanze dei residenti e da due anni segue lo sviluppo del progetto i cui lavori sono stati appaltati e hanno preso il via.

"Grazie a queste importanti opere di urbanizzazione - sottolinea il consigliere - sarà migliorata la vivibilità del borgo che si affaccia su via Piangrande, dove ci sono anche attività turistiche e commerciali. I residenti potranno spostarsi a piedi verso la chiesa in tutta sicurezza. Tutta la località sarà meglio collegata grazie un marciapiede che andrà fino al campo da palla a pugno".

"Sarà ricavato un ampio parcheggio, con asfalti dai colori e materiali innovativi e una sorta di piazza che permetterà una più sicura immissione dei veicoli sulla strada - prosegue ancora Siffredi - Si è lavorato in sinergia con la Provincia come avvenuto già in passato quando il Comune ha finanziato la posa di passaggi pedonali rialzati lungo la strada provinciale. L’interferenza tra il traffico veicolare ed i pedoni crea con frequenza sia pericoli per l'incolumità pubblica, di chi attraversa la strada in assenza di percorsi determinati, sia per il traffico veicolare, in quanto il brusco rallentamento della circolazione, causato dalla presenza di pedoni".

Non minori le opere sotto la strada con la messa in sicurezza dei rii presenti e la realizzazione di sottoservizi per la regimentazione delle acque.

"È un momento importante per la Borgata - sottolinea Corrado Siffredi - Si profila un potenziale sviluppo residenziale che deriverà dal fatto che è stato acquistato il vicino Borgo Costa d'Agosti che, abbandonato da molti anni a causa del fallimento del gruppo di imprese che lo hanno costruito, tornerà a breve sul mercato, incrementando la popolazione già residente che oggi conta più di 600 abitanti, con un centinaio di unità abitative".