Alassio, procede il cantiere delle nuove scuole di Villa Fiske: via alle armature per le fondazioni

Proseguono, ad Alassio, i lavori nel cantiere di Villa Fiske per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia, progetto finanziato con fondi Pnrr e approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale dello scorso maggio 2023, per un costo di 1 milione e 423mila euro.

Per quanto riguarda l'edificio, nei giorni scorsi sono stati conclusi i lavori di demolizione, smaltimento e scavo per le nuove fondazioni e per le nuove strutture. Attualmente i carpentieri stanno realizzando le armature per le nuove fondazioni e per i rinforzi delle strutture esistenti, mentre la fase successiva dei lavori riguarderà le nuove strutture in elevazione.

Contemporaneamente, proseguono i lavori anche all'esterno, dove sono state ultimate le demolizioni della scala nella cavea e della scaletta esterna, da spostare in un'altra ubicazione. A seguire, si procederà al completamento dello scavo del tetto verde di copertura.

“Seguiamo con emozione e con grande attenzione i lavori attualmente in corso a Villa Fiske - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi - e non vediamo l'ora di inaugurare questa nuova e splendida scuola, che viene realizzata con fondi di bilancio ottenuti dalla nostra Amministrazione in sinergia con gli Uffici Comunali partecipando con successo ai bandi dell'Unione Europea – Nextgenerationeu. I lavori stanno procedendo in linea con il cronoprogramma fornito dalla ditta che sta realizzando l'opera".