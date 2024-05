Lusignano d'Albenga, ripartiti i lavori in piazza della Chiesa dopo le analisi archeologiche

L'intervento, che prevede il completamento di un "risseu" unico nel suo genere, rappresenta non solo un'opera di restauro, ma anche un atto d'amore verso la ricca storia della regione.

Il ritrovamento fortuito di ossa umane durante gli scavi iniziali ha richiesto, infatti, un'analisi archeologica più approfondita per la quale è stato necessario sospendere gli interventi.

Il progetto non solo mira a restaurare la piazza, ma anche a valorizzare e recuperare le meraviglie storiche nascoste sotto i nostri piedi, con l'obiettivo di rendere la piazza non solo un luogo di incontro per la comunità di Lusignano, ma anche un punto di riferimento culturale e storico che possa attrarre visitatori da tutto il ponente ligure e oltre.