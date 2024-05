Alassio, terminata la posa delle basole di arenaria in piazza Partigiani

Ad Alassio sono terminati i lavori di sostituzione delle doghe in legno ammalorate di Piazza Partigiani con le basole di arenaria previste nel progetto di manutenzione straordinaria della piazza.

Ultimato questo intervento, si procede in questi giorni alla fase successiva dei lavori, che consiste nella sistemazione del marciapiede ammalorato adiacente la piazza su lato di Via Gramsci e nell'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di una rampa per disabili.

Il progetto complessivo, ad opera dell’Ufficio Tecnico del Comune di Alassio, è stato con la Determinazione Dirigenziale n. 946 dello scorso 28 dicembre, e stimato per un importo di 201.000 euro di cui 146.287,88 euro per lavori a base d’asta, 3636,05 euro per oneri di sicurezza, oltre a 51.077,07 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.