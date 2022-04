Finale Ligure, manutenzioni cittadine in piena attività e preparazione ai nuovi cantieri autunnali già programmati

Lavori di manutenzione nel centro di Finalmarina con la sistemazione di marciapiedi e basoli, interventi di sostituzione delle pompe presso la fontana del lungomare Migliorini e nuove piantumazioni in Borgo, Marina e Pia. E nel mentre continuano a Varigotti i due cantieri milionari per passeggiata e difesa della costa.

Si sta preparando così alla stagione estiva oramai imminente Finale Ligure, dove si prevede, già dal prossimo fine settimana, il ritorno del turismo anche in periodo pasquale dopo due anni in cui, tra lockdown e stop allo spostamento tra regioni, Pasqua non era più sinonimo di avvio della stagione.

"In questi due mesi ci dedicheremo alla preparazione della città per l'estate - spiega il sindaco Ugo Frascherelli - E' il momento più opportuno per le piantumazioni che stiamo eseguendo in via Fiume, sulla rotonda di Pia, in via Porro e in molte altre zone cittadine. Abbiamo ripreso le sistemazioni dei marciapiedi e del fondo stradale del centro di Marina per passare poi alla passeggiata. Stiamo sistemando la fontana del Lungomare Migliorini che ha problemi alla pompa e completato la pubblica illuminazione. Termineremo a breve la manutenzione delle tre scalinate della passeggiata del Castelletto e porteremo avanti ancora per il mese di aprile e di maggio i lavori sulla passeggiata Bottino di Varigotti e l’opera di difesa della costa con la costruzione della scogliera sommersa".

Tra gli interventi più attesi e portati a conclusione nelle scorse settimane quello dell'illuminazione pubblica proprio sulla passeggiata, col ripristino di 50 lampioncini bassi spenti da oltre un anno, estate compresa, a causa di problemi all'impianto, oggetto anche di atti vandalici: "Tra l'acquisto e la posa il tutto è costato circa 25mila euro - spiega il vicesindaco Andrea Guzzi - E' stato un intervento abbastanza lungo conclusosi con colpevole ritardo, ce ne rendiamo purtroppo conto, anche a causa dei noti problemi sulle forniture".

Sguardo rivolto anche all'autunno: "L’ufficio tecnico sta lavorando alla stesura di importanti bandi per essere pronti a nuovi intervento, come il cantiere di corso Europa, il lotto del Lungomare Migliorini, la scogliera sommersa a Marina e l'intervento di adeguamento sismico e strutturale sulle scuole medie. Senza dimenticare i prossimi e più imminenti interventi su piazza Abbazia, via Mimose e piazza Toscana" conclude il primo cittadino.