Restauro ecologico dell'oasi faunistica e gestione del verde, il comune di Savona in partner partecipa al "progetto Letimbro"

Una candidatura per ricevere un finanziamento sul torrente Letimbro che presenterà Slow Food Condotta Savonese come ente proponente e che coinvolge oltre al Comune di Savona, un parternariato di serie di enti ed associazioni, tra cui il Circolo Legambiente Savona A.P.S. e l'ente WWF Savona.

La Fondazione Compagnia San Paolo ha infatti pubblicato un bando con lo scopo di stimolare progettualità concrete e sostenibili che hanno lo scopo di migliorare la quantità e la qualità del capitale naturale, proteggere, valorizzare e ripristinare gli ecosistemi marini, terrestri (anche agricoli) e contrastare la perdita di biodiversità, nei territori di Piemonte e Liguria.

Il progetto Letimbro è un programma di valorizzazione della biodiversità in ambiente antropizzato e l’obiettivo generale ha l'intenzione di rendere la presenza fisica del torrente Letimbro un volano sociale nei confronti della comunità locale, per gli abitanti e tutti i portatori di interesse locali.

"Il punto di partenza è la convinzione della necessità di valorizzare ed esaltare il ruolo degli ecosistemi minacciati dalla continua pressione antropica nei centri abitati, i quali verranno messi sempre più duramente alla prova dai cambiamenti climatici" dicono dal comune di Savona.

"A differenza delle grandi città nelle aree del Nord Italia, dove sono in corso progetti di riforestazione per mitigare i rischi del climate change, in tutta la Liguria, ed ancor più a Savona, assistiamo a problematiche legate alla perdita localizzata di biodiversità e alla degradazione di alcuni habitat specifici - prosegue l'amministrazione Russo . Il focus quindi di tale iniziativa è permettere una connessione, attraverso diverse azioni fra l’ecosistema foce del Letimbro e alcune aree lungo il suo percorso, potenziando il corridoio ecologico esistente".

Le aree interessate dall'iniziativa vedranno la realizzazione di tre macro-obiettivi che riguarderanno l’area della foce del Letimbro e l'oasi naturale faunistica, con interventi correlati su aree balneari confinanti e con interventi sul verde urbano nelle scuole prossime all’alveo del Letimbro, con l’obiettivo di incrementare la biodiversità con il posizionamento di “oasi di impollinatori” lungo tutto il Letimbro.

Gli interventi fisici comprenderanno il restauro ecologico dell’area protetta alla foce, tramite la piantumazione di specie come Salix alba e Phragmites e l’eliminazione di specie aliene, un intervento di affermazione di un’area per l’ecosistema dunale con la piantagione di specie alofite e una più rispettosa gestione del verde a prato presente presso le scuole individuate dall’iniziativa in riferimento agli insetti impollinatori.

Gli interventi fisici saranno accompagnati da un calendario di rassegne semestrali comprendenti escursioni lungo il Letimbro, laboratori, corsi di avvistamento avifauna e riconoscimento specie vegetali fluviali, incontri di prevenzione ecologica e pulizie dai rifiuti dispersi in natura.

Al calendario per la popolazione verrà integrato un percorso specifico per le scuole e per la comunità residente lungo il Letimbro con incontri semestrali gestiti dal parternariato di associazioni ed enti.

L'importo complessivo del progetto è di 467mila 945 euro e l'importo del finanziamento della Fondazione San Paolo è di 349mila 985mila euro con una quota di cofinanziamento comunale di 71mila 360 euro.