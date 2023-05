Savona, al via mercoledì 24 maggio i lavori del secondo lotto della Piscina Zanelli

In un post sulla pagina Facebook della piscina Zanelli, viene comunicato che, a partire da mercoledì 24 maggio non sarà più possibile parcheggiare nell'area sterrata fino ad ora adibita a parcheggio e dove è prevista la realizzazione del secondo lotto, con vasche scoperte.

Il progetto prevede due vasche scoperte, una di 25 metri per 12,50, con profondità variabile da 1,80 a 3,05 metri e una vasca didattica da 12,50 metri per 6 e una profondità che va da 70 a 80 centimetri. Nel progetto approvato dalla giunta nell'autunno dello scorso anno previsti anche spogliatoi autonomi divisi per uomini e donne, un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta, un deposito, un pronto soccorso.

L'opera avrà un costo complessivo di 3 milioni 545 mila 800 euro e verrà finanziata per 2,5 milioni dai fondi del Pnrr nell'ambito della missione 5 componente 2 «Sport e inclusione sociale», ma ha richiesto anche un intervento diretto del Comune che dovrà finanziare la differenza con risorse proprie.