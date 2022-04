Savona, via ad una task force amministrativa per il Pnrr: previste 6 assunzioni a Palazzo Sisto

Una nuova struttura organizzata multisettoriale di attuazione del Pnrr. Questa la decisione del comune di Savona che darà il via alla creazione vista l'importante mole di progetti (12 presentati nei primi mesi del 2022) che vedrà aumentare l'organico di Palazzo Sisto.

"Una così rilevante mole di progetti, che si somma a quelli già precedentemente aggiudicati, obbliga un'importante riorganizzazione interna, sia per ottimizzare le attività degli uffici sia per supportarle. Il PNRR rappresenta una sfida molto impegnativa per qualsiasi struttura amministrativa, e in particolare per quella del Comune di Savona che, come sappiamo, soffre da tempo di pensanti carenze di organico" ha spiegato il sindaco Marco Russo.

"Come avevamo previsto nella nostra Agenda, il reperimento dei fondi e in particolare il PNRR, obbligano a strutturare in modo diverso il lavoro amministrativo, privilegiando l'organizzazione multisettoriale ha - proseguito il primo cittadino savonese - Quindi abbiamo creato una nuova “struttura organizzativa multisettoriale” che prevede una cabina di regia costituita dagli organi di indirizzo politico; un comitato di raccordo politico/amministrativo ed un'unità di coordinamento, a cui faranno capo tutte le diverse componenti della Struttura Organizzativa multisettoriale".

Costituiranno la struttura organizzativa multisettoriale l'unità di programmazione finanziaria e pagamenti, una o più unità di programmazione ed esecuzione interventi, una unità di programmazione gare e contratti, un'unità di informazione e comunicazione ed una unità di verifiche e controllo amministrativo/contabile e legalità.

"Per integrare e completare la nuova struttura, nel nuovo piano assunzionale, una particolare attenzione è stata poi dedicata proprio al tema dell’attuazione del PNRR prevedendo l’assunzione di sei figure tecniche ed amministrative a tempo determinato che andranno ad integrarsi con l’Unità di coordinamento e sviluppo" prosegue Russo.

In particolare, oltre alla specifica previsione di personale a tempo determinato a valere sulle risorse PNRR da prevedere all'interno del quadro economico di ogni progetto finanziato, è stata prevista l'assunzione di 6 nuove figure professionali, sempre a tempo determinato, presumibilmente fino a dicembre 2026, salvo proroghe, da assegnare due all'unità di coordinamento, due all'unità di programmazione gare e contratti e due all'Unità di programmazione ed esecuzione interventi.

"Tali nuove figure professionali individuate vanno a coprire i fabbisogni in relazione alla complessiva gestione degli interventi PNRR fino ad oggi finanziati e, qualora il Comune di Savona risultasse beneficiario di altri progetti, si potrà implementare il personale oggi individuato, con nuove figure professionali - ha puntualizzato il sindaco di Savona - Occorre tenere presente che altre figure tecniche potranno poi essere eterofinanziate a valere sui vari progetti oggetto di attuazione mediante assunzioni a tempo determinato per gli incarichi di progettazione, direzione lavori, architettura, ingegneria, collaudo ed altre attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione dei progetti stessi, financo gli incarichi di supporto al RUP".