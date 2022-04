In un periodo come quello che stiamo vivendo, comprare un veicolo commerciale può essere particolarmente impegnativo.

Incertezza economica, strascichi del Covid, crisi dei rifornimenti e delle materie prime rendono tutto più difficile: perciò è del tutto ragionevole che una persona ci pensi bene prima di farsi carico di costi e impegni che non è sicuro di poter gestire.

Ad esempio, tante piccole attività o aziende che avrebbero voluto acquistare un veicolo commerciale, a causa delle condizioni incerte, hanno dovuto rivedere i loro piani accettando di tenersi un veicolo vecchio col rischio che si rompa, piuttosto che esporsi economicamente acquistandone uno nuovo.

Tuttavia c’è una via possibile di uscita da questo impasse: il noleggio a lungo termine del furgone, che ti permette di avere il veicolo senza acquistarlo o prenderlo in leasing.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Il noleggio furgoni a lungo termine è una soluzione versatile che presenta già di per sé diversi vantaggi rispetto all’acquisto.

Invece di pagare il prezzo di listino, o stipulare un contratto di leasing, con il noleggio a lungo termine si utilizza il mezzo per un certo numero di anni pagando un canone mensile fisso, e alla fine del contratto lo si restituisce al noleggiatore.

Per prima cosa, ci sono i vantaggi economici, con un unico canone mensile che comprende RCA, tagliandi, revisioni e manutenzione straordinaria in caso di guasti.

Sono esclusi solamente la franchigia assicurativa in caso di sinistri e il bollo, che per legge deve essere gestito dal locatario nella sua regione di residenza (e naturalmente il carburante).

Il veicolo diventa così una voce di spesa fissa prevedibile e diluita nel tempo piuttosto che un buco di bilancio che può aprirsi da un momento all’altro per un guasto imprevisto.

Ci sono poi i servizi inclusi. Un contratto di noleggio a lungo termine di un veicolo commerciale, tendenzialmente, comprende (a seconda del dealer):

● assistenza stradale sempre attiva

● ritiro e la riconsegna del mezzo per manutenzione ordinaria e non

● veicolo sostitutivo quando il mezzo è in officina

● dotazioni invernali

Sì tratta di servizi importanti che permettono di sapere che nel momento del bisogno si potrà sempre fare affidamento su una solida rete di assistenza.

Terzo, ma non ultimo per importanza, il noleggio a lungo termine permette di accedere agli stessi vantaggi fiscali - detraibilità IVA e deducibilità spese - in vigore per l’acquisto, fino al 100% dell’IVA e il 100% delle spese.

E poi, non banale, è possibile a seconda del dealer che non sia richiesto un anticipo da versare ad inizio contratto.

Praticamente, con il noleggio a lungo termine è vero che si cambia il veicolo ogni certo numero di anni, ma per tutto il tempo del suo utilizzo si ha la certezza che il furgone non costerà un centesimo in più del previsto e si ammortizza il suo costo su base mensile.

Senza ritrovarsi poi alla fine con un veicolo usato difficile da vendere, cosa affatto banale.