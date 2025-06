Tragedia sul Monviso: morto Michele Bruzzone, titolare di una pizzeria a Rocchetta di Cengio. Vittima anche una brigadiera dei carabinieri

Cengio è scossa dalla tragica notizia della morte di Michele Bruzzone, per tutti “Gimbo”, figura molto conosciuta e stimata in paese. Titolare della pizzeria La Conca d’Oro nella frazione di Rocchetta, è stato ritrovato senza vita questa mattina sul Monviso, a circa 3.400 metri di altitudine, insieme a una donna di 33 anni, Daniela Colocci, carabiniera brigadiere in servizio da circa un anno a Varazze, originaria di Ascoli Piceno; sembra infatti che fossero legati in cordata durante la salita.

I due erano partiti lunedì 9 giugno con l’intenzione di pernottare al bivacco Villata e affrontare, durante la notte, l’impegnativa salita del Canale Coolidge, lungo il versante nord della montagna. A lanciare l’allarme nella tarda serata di ieri sono stati i familiari, preoccupati perché non avevano più ricevuto loro notizie.

Michele, 55 anni, era originario di Plodio ma risiedeva nella frazione cengese. Appassionato di montagna da sempre, era noto per la sua esperienza e prudenza nelle escursioni. Approfittava di ogni momento libero per dedicarsi alla sua più grande passione, che coltivava con entusiasmo, spesso in compagnia, ma anche in solitaria.

Le ricerche, rese difficili dalle condizioni del territorio, si sono concluse con il ritrovamento dei due corpi lungo la via che conduce alla vetta dal bivacco Villata. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Cengio e dei paesi vicini. Michele viene ricordato con affetto per la sua gentilezza, la passione per la natura e la dedizione al lavoro: qualità che lo avevano reso una presenza preziosa per tutti.