Ospedale Albenga, la senatrice Corrado: "Struttura indispensabile per garantire il diritto alla salute degli abitanti della zona"

"L'ospedale di Albenga e il suo pronto soccorso sono indispensabili per garantire il diritto alla salute degli abitanti della zona e per chiunque abbia la necessità di cure". Questo l'intervento della senatrice del gruppo misto Margherita Corrado.

"Il nosocomio oggi è uno splendido contenitore vuoto. Si parla di spendere milioni di euro per sistemare strutture ospedaliere fatiscenti invece di utilizzare un bene disponibile. Forse la corte dei conti avrebbe da dire qualcosa in merito".

"Il decreto Balduzzi non tiene conto che il comprensorio con circa 60 mila abitanti, per buona parte dell'anno, vede il numero dei residenti superare il milione a causa della presenza dei turisti" prosegue la senatrice.

"In Liguria le distanze non vanno misurate in chilometri, bensì in tempo di percorrenza per lo stato disastroso delle vie di comunicazioni. Le ambulanze impiegano decine di minuti per percorrere distanze brevi e raggiungere il pronto soccorso di Pietra Ligure, il più vicino ad Albenga, perennemente al collasso" conclude la senatrice Corrado.