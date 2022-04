Pnrr sanità, Brunetto (Lega): "Non ho abbandonato l’aula, tantomeno insieme alla minoranza"

"Pnrr sulla sanità in Liguria. A seguito delle dichiarazioni alla stampa di alcuni consiglieri della minoranza occorre chiarire quanto successo ieri in consiglio regionale. Loro hanno attaccato la delibera della giunta e quindi hanno abbandonato l’aula per protesta. Dopo alcuni minuti, vedendo i banchi della minoranza vuoti, mi sono alzato per andare a prendere il faldone della delibera che avevo lasciato nel mio ufficio. Alla ripresa dei lavori sono tornato a sedermi normalmente nel mio seggio. Non ho 'abbandonato l’aula', tantomeno 'insieme alla minoranza'".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"Respingo i consigli non richiesti del Pd e pertanto non mi dimetto da presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale. In tal senso, ricordo che la delibera sulla sanità approvata dalla giunta è un atto tecnico e non politico e che del Pnrr sulla sanità si era già parlato lo scorso dicembre durante la seduta congiunta della II commissione Salute e Sicurezza sociale e della VII commissione Next Generation EU".

"Pensando a un tema così importante e all’interesse dei liguri non mi è piaciuto affatto l’intervento del capogruppo del Pd. In definitiva, anziché lavorare per i cittadini, la minoranza ha creato un caso dal niente facendo sterile polemica e cantandosela da soli" conclude.