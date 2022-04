Calice, torna il Covid alla residenza per anziani: 18 gli ospiti positivi, uno solo ricoverato

Torna a bussare alle porte della residenza per anziani di Calice il Covid 19.

Negli ultimi giorni sono infatti emersi diversi casi di infezione presso gli ospiti di Villa Alfieri. Si tratta di 18 persone risultate positive ai test molecolari effettuati in struttura, senza particolari casi di gravità, di cui solamente una ricoverata precauzionalmente per un'ancora maggiore assistenza.

"Il direttore della struttura ha provveduto a porre i pazienti positivi in isolamento e il personale sanitario li sta seguendo attentamente - spiega il sindaco Alessandro Comi - Costanti sono la collaborazione e la comunicazione tra la direzione della residenza e l'amministrazione per tutte le iniziative utili al superamento di questa fase, purtroppo prevedibile vista la riapertura alle visite della stessa ed alla tuttora continua diffusione del virus".

"Ringrazio personalmente il direttore per la prontezza e la chiarezza nelle sue comunicazioni e la sensibilità dimostrata rapportandosi con i familiari dei suoi ospiti.

Ci auguriamo che la situazione migliori rapidamente, aggiorneremo in merito la cittadinanza nei prossimi giorni nella speranza che una comunicazione chiara e tempestiva sia il modo migliore per evitare che notizie infondate creino preoccupazioni o peggio ancora possano far pensare a situazioni diverse da quella attuale.

Auguriamo un buon lavoro a tutto il personale impiegato nella residenza protetta ed al suo direttore ribadendo loro il nostro supporto ed ai loro ospiti una repentina guarigione" aggiunge il primo cittadino.

L'occasione è anche per un aggiornamento della situazione pandemica nel centro dell'entroterra finalese, dove Alisa segnala, nell'ultimo aggiornamento, 12 persone poste in regime di isolamento in quanto positive.

"Per quanto lo stato di emergenza sanitaria sia ormai superato, almeno nella sua parte burocratica, è chiaro a tutti che casi di Covid siano ancora segnalati in tutto il territorio nazionale e che tale virus sia ancora lontano da una sua completa scomparsa" conclude il sindaco.