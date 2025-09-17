Solidarietà al Gaslini: Seba "Videociecato" Gravina e la moglie Shadia donano due laringoscopi

Un gesto di cuore che diventa un regalo di vita. Sebastiano "Videociecato" Gravina e la moglie Shadia, giovane coppia originaria di Pietra Ligure, hanno donato due set di laringoscopi al reparto di Anestesia e Terapia del Dolore Acuto e Procedurale dell’Ospedale Gaslini di Genova, diretto da Andrea Wolfler. Un’iniziativa resa possibile anche grazie al supporto di Valentina Mastroianni e alla rete di amici e sostenitori che hanno raccolto fondi per realizzare il progetto.

“Si tratta di strumenti essenziali, e questa donazione ci ha permesso di aggiornare e migliorare la dotazione della sala operatoria – le parole di Andrea Wolfler riportate dalla pagina Facebook dell'ospedale genovese – Set completi come questi sono fondamentali per poter intervenire in sicurezza su pazienti di tutte le età“.

L’idea iniziale era quella di acquistare un solo laringoscopio, ma l’entusiasmo e la generosità di chi ha contribuito hanno permesso di raddoppiare l’obiettivo e donare due set completi. Un risultato che porta con sé anche una storia personale: “Questa donazione nasce anche dalla nostra esperienza personale: da bambini siamo stati seguiti con attenzione qui al Gaslini, e oggi volevamo restituire qualcosa – ha commentato Sebastiano – Qui ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia: medici e infermieri ci hanno trattato come tutti gli altri, senza differenze. Grazie a loro, molte difficoltà sono state superate e la nascita della nostra bimba è stata seguita con grande cura. Volevamo ringraziare e contribuire a garantire lo stesso supporto ad altre famiglie“.

Sebastiano Gravina, conosciuto sui social come Videociecato, è ormai una figura nota per i suoi contenuti virali su TikTok, dove racconta con ironia e intelligenza la quotidianità di chi vive con la disabilità visiva. La sua capacità di sensibilizzare con leggerezza e profondità lo ha reso un punto di riferimento per migliaia di follower, trasformando la sua esperienza personale in un messaggio positivo di inclusione.