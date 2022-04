Albenga, l'amministrazione comunale incontra i commercianti della zona mare

Questa mattina, presso la sede della Lega Navale di Albenga si è tenuta una riunione molto partecipata alla quale hanno presenziato il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia.

Durante l’incontro è stato presentato il palinsesto degli eventi del comune, sono state raccolte le diverse iniziative che i commercianti singolarmente integreranno al calendario estivo, si è parlato dell’ipotesi del ritorno dello spettacolo pirotecnico del 10 di agosto che si potrà realizzare solo attraverso anche la contribuzione dei privati che si sono resi disponibili (nei prossimi giorni si verificherà la concretezza dell’operazione). È stato affrontato inoltre il discorso della ZTL rilanciata dall'opposizione.

Afferma sul punto il vicesindaco Alberto Passino: “In merito alla proposta della ZTL in zona mare tutti i fine settimana così come pensata dalla minoranza, preciso che abbiamo già avuto confronti e dialoghi con i commercianti e i gestori delle attività ivi presenti che anche questa mattina ci hanno rappresentato come tale decisione rischierebbe di essere più dannosa che efficace. Sono molto soddisfatto della partecipazione alla riunione di questa mattina e dell’entusiasmo dimostrato dai privati disponibili a collaborare per arricchire ancor più il calendario eventi estivo di Albenga con tante iniziative da realizzare sulla zona mare”.