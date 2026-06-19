Il presidente della Regione Marco Bucci a Savona per il Convegno "Save the green"

Domani, sabato 20 giugno, dalle ore 14.30 il presidente della Regione Liguria Marco Bucci parteciperà a “Save The Green”, il convegno internazionale che celebra la tutela del verde, la cultura del paesaggio e premia la storia botanica della Liguria.



Il convegno, promosso da Regione Liguria in collaborazione con Amici dei Giardini Botanici Hanbury, si svolgerà presso la Sala Rossa del Palazzo Civico di Savona, in piazza Sisto IV. Parteciperanno tra gli altri anche il sindaco di Savona Marco Russo e la presidentessa degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury, Francesca Centurione Scotto-Boschieri.



Dopo i saluti istituzionali, il presidente conferirà le targhe della Regione Liguria a Lady Hanbury, ad Antonio Ricci e alla sua famiglia e a Marcus Bicknell, figure che si sono distinte per il loro impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio botanico e paesaggistico.