Elezioni Borghetto, Grande Liguria appoggerà il candidato sindaco Giraldi: "Scelta coerente con il nostro percorso"

"Grande Liguria comunica con gioia e convinzione che a Borghetto Santo Spirito appoggerà la lista 'Borghetto domani - Giraldi Sindaco' continuando con coerenza un percorso che ci ha visto protagonisti con liste del cambiamento e fatte da persone, non seguendo le indicazioni dei partiti". Con queste parole Grande Liguria ufficializza il proprio sostegno a Pier Giorgio Giraldi, candidato sindaco alle prossime elezioni di Borghetto Santo Spirito.

"Grande Liguria è una lista civica su base regionale e mai si potrebbe schierare con i partiti tradizionali - prosegue la nota - noi non siamo né di destra né di sinistra, pertanto quando appoggiamo alle amministrative un candidato sindaco lo facciamo esclusivamente basandoci sul programma e le idee di rinnovamento che rappresenta. Con questa premessa intendiamo sgombrare il campo da equivoci e fraintendimenti".

"Detto ciò vogliamo con altrettanta chiarezza, e senza polemica, comunicare che noi non siamo ne saremo mai ex leghisti, in quanto ex e chi abbandona un progetto e un ideale - concludono da Grande Liguria - visto che noi con convinzione continuiamo a essere federalisti e autonomisti, lasciamo la qualifica di ex a chi oggi persegue legittimamente altri ideali e, proprio per evitare confusione o accostamenti che non desideriamo, abbiamo chiamato il movimento Grande Liguria confermando i nostri ideali che non cambieremo mai".