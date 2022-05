Finale, rapina a mano armata e lesioni ai danni di un 30enne paraguaiano: arrestato giovane egiziano domiciliato ad Alassio

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Albenga e della stazione di Finale Ligure, a conclusione di una complessa attività di indagine, hanno arrestato un giovane 22enne di origine egiziana, domiciliato ad Alassio, con precedenti di polizia, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Savona.

Il giovane, in concorso con altri giovani in via di identificazione, è ritenuto responsabile di una rapina a mano armata ai danni di un 30enne paraguaiano. Secondo la ricostruzione, la notte del 13 febbraio, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici all'interno della discoteca “Patio” di Finale Ligure, il sudamericano è stato raggiunto nel vicino lungomare e aggredito da un gruppo giovani, venendo rapinato del cellulare e di circa 20 euro in contanti. Nella colluttazione è stato anche ferito con un coltello nella regione sacrale destra.

Le successive indagini con l’escussione dei testimoni e l’analisi delle riprese video delle telecamere cittadine, hanno consentito di individuare un partecipante all'aggressione e successivamente identificare l’autore della rapina e del ferimento, fermato in un appartamento di Alassio in collaborazione con i carabinieri della locale compagnia.

L'arrestato è stato tradotto presso il carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'autorità giudiziaria.