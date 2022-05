Medicina legale, Asl2 ha pronto un progetto per abbattere le liste d'attesa

112mila 500 euro per il progetto di riorganizzazione gestionale delle pratiche di Medicina Legale abbattendo così le liste d'attese con alcune assunzioni.

Questa la cifra stanziata dall'Asl2 savonese. grazie ad un rimborso di Alisa per le spese sostenute per accertamenti medico legali nel triennio 2015-2017, che ha deciso di utilizzarla per incidere sull'abbattimento delle liste di attesa della commissione invalidi, della commissione medica locale provinciale (finalizzata alla tutela della collettività tramite il rinnovo delle patenti di guida dei soggetti con patologie) e del comitato gestione sinistri oltre ad una tempistica di redazione delle perizie medico-legali per poter contenere l'attività nei tempi.

Il progetto è stato disposto dalla struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica (struttura proponente) guidato da Virna Frumento e dal direttore del Dipartimento di prevenzione Marco Lovesio, ed è stato dato mandato alle risorse umane di provvedere alla assunzione di 3 unità di personale amministrativo interinale per il periodo dall'1 aprile al 31 marzo del 2023 visto che 2 unità sono da assegnare ad Igiene e Sanità Pubblica e una unità agli Affari Generali e Legali.

"La pandemia da Sars Cov2, inoltre, ha determinato ulteriori notevoli ritardi nell'erogazione delle prestazioni, creando, in primis, un arretrato ammnistrativo e poi medico molto complesso da smaltire con le tradizionali risorse umane e poi una palpabile tensione sociale" dicono il Dipartimento di Prevenzione e la struttura di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl2 nel progetto.

Il Progetto riguarda l'abbattimento delle lista di attesa al fine di rientrare nei tempi previsti dalla legge: 90 giorni per le Commissioni Invalidi (dalla data della domanda amministrativa alla data della definizione della pratica); 120 giorni (fase stragiudiziale) dalla data di istruzione del caso clinico oggetto di richiesta di risarcimento danni alla data di passaggio del contenzioso presso il Comitato Gestione Sinistri aziendale (il medico legale è membro fisso del Comitato Gestione Sinistri ASL2); 90 giorni per la Commissione Medica Locale Provinciale.