Boissano, sospetto caso di dengue: il Comune attiva un intervento di disinfestazione

Le vie interessate dall'intervento sono le seguenti: via Baroni, via Ronfanti, via Lampa, via Cappella Nuova, via Sottani, via Pozzo (incrocio via Sottani), via Balosce, Via Gaitte (fino all'area parcheggio), via Gandolfi, via Tricolore d'Italia, via Cavi, via Polenza (fino all'incrocio con via Mariti), via Folla e piazza Canavese, via Marici (fino all'inizio della discesa), via Bernardella e piazza Govi.

Durante il trattamento, si invitano i cittadini a restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse. È consigliato tenere gli animali domestici al chiuso e proteggere i loro ricoveri all'aperto, così come gli arredi esterni, con teli di plastica. Inoltre, è opportuno raccogliere frutta e verdura prima del trattamento oppure proteggere le piante con teli di plastica.

Dopo il trattamento, si raccomanda di attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che potrebbero essere state esposte agli insetticidi. È necessario pulire accuratamente arredi, giochi o qualsiasi oggetto lasciato all'aperto durante il trattamento. In caso di contatto accidentale con l'insetticida, lavare immediatamente e abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.