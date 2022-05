Varazze e la Polisportiva San Nazario in lutto per la scomparsa di Mario "Renzo" Codino

Nella giornata di ieri è mancato all'età di 85 anni Mario Codino, conosciuto da tutti come Renzo e la città di Varazze e la Polisportiva San Nazario sono in lutto per la sua scomparsa.

"Amico socio nonché in passato nostro dirigente, ricoprendo il difficile compito di revisore dei conti. Ti ricorderemo sempre con affetto. Le nostre condoglianze ai familiari" hanno detto dalla Polisportiva.

Il funerale verrà celebrato nella chiesa varazzina di San Nazario e Celso domani, martedì 10 maggio alle ore 10.30.