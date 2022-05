Come aprire un'agenzia viaggi online in modo pratico e sicuro

Il digitale è diventato un aspetto sempre più importante nelle nostre vite, tanto da farci cambiare radicalmente i modi di fruire i servizi. Anche il settore viaggi, ha subito enormi cambiamenti, tra cui, il suo passaggio sempre più mirato al digitale e al virtuale.

Fare turismo online sta diventando sempre più indispensabile per tutti gli imprenditori e gli appassionati di viaggi e turismo che vogliono affacciarsi al settore in modo pratico ed efficiente.

La versatilità di questa forma di business online sta evolvendosi sempre più soprattutto nei millennials.

Ma come dice Marco, fondatore e coach di TurismoFormativo , aprire un’agenzia viaggi online fa parte di un progetto di business turistico che per aver successo necessita di una preparazione specifica per valutare le potenzialità del business nel suo complesso.

Non si tratta di avere un sito web di viaggi in cui inserire le proposte turistiche come molti pensano,bensi di sviluppare le strategie e le metodologie per differenziarsi in un settore cosi competitivo. Il web marketing turistico è la chiave di lettura per attirare nuovi clienti,comunicare con quelli esistenti o con quelli potenziali.

Oggi giorno non basta più solo avere un bel sito di viaggi attrattivo e responsive. Quella è la vetrina virtuale di un’agenzia viaggi online. Ma per avere successo bisogna imparare a creare prodotti turistici adatti ad un mercato in continua evoluzione e promuoverli attraverso le molteplici strategie di web marketing turistico e comunicazione.

Perché aprire un’agenzia viaggi online?

La gestione facilitata dell'organizzazione generale del proprio business e la possibilità di controllare al meglio e in completa autonomia il proprio tempo e i propri guadagni, sono i punti di forza da tenere a mente quando si sceglie di lavorare per una agenzia viaggi online.

É essenziale capire le nuove esigenze della clientela, ponendo alla base dei propri obiettivi di lavoro, i bisogni e le richieste, che sono sempre più articolate.

Porre le basi di una buona relazione con il cliente, è un fattore da tenere a mente quando si vuole diventare un buon tour operator.

Un'agenzia di viaggi online permette a chi vuole intraprendere questo percorso, maggiore libertà e creatività nel suo lavoro ma impone conoscenze tecniche di settore ed integrate, tali da permettere una formazione a tutto tondo e offrire un servizio di qualità.

Inoltre l’apertura di un’agenzia viaggi online permette di abbattere le barriere fisiche ed espandersi oltre i propri confini,facendo conoscere destinazioni altrimenti poco conosciute o sviluppate. Pensiamo ad esempio al turismo incoming e all’opportunità che aprire un’agenzia viaggi online potrebbe fornire ad un territorio.

Come posso gestire una agenzia viaggi online?

Per gestire una agenzia di viaggi online e avviare il proprio business plan, è necessario partire dalla propria formazione, che deve essere il più completa possibile.

Un corso da tour operator o agente di turismo online, è il requisito essenziale per poter progettare il proprio futuro in questo settore.

La formazione, rende in grado di gestire ogni aspetto di una agenzia di viaggi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista più relazionale e di marketing.

L'offerta di un buon programma per tour operator deve comprendere corsi specifici, volti a mettere a disposizione nozioni di:

• Marketing digitale

Importantissimo conoscere il marketing digitale in tutte le sue forme, per poter creare una strategia online di sponsorizzazione efficace.

• Customer Experience

La customer experience, di cui curare i minimi dettagli, è uno dei punti fondamentali del corso.

Deve essere il più personale e mirata possibile, volta alla fidelizzazione del cliente.

• Digital advertising, e uso dei social network;

Il digital ADV e la cononoscenza dei social network, sono i servizi da sfruttare per generare traffico al proprio sito e avere maggiore probabilità di convertire i singoli visitatori in clienti.

• Sponsorizzazione online

Sapere come sponsorizzarsi e dove farlo è la base di partenza per qualsiasi business plan.

• Comunicazione aziendale

Conoscenza dei termini specifici di settore.

• Comunicazione e customer care

Comunicare adeguatamente al cliente e curarne i rapporti in modo attento e preciso.

• Gestione piattaforme specifiche di prenotazione viaggi/pagamenti online

Saper usare le piattaforme specifiche e come gestirle nel modo giusto.

- Pianificazione e progettazione di un piano di lavoro

Bisogna saper pianificare e progettare in modo efficace il proprio piano di lavoro sin dagli inizi, fino alla realizzazione dei propri obiettivi

• Problem solving

Saper gestire le eventuali problematiche e/o disguidi è sinonimo di professionalità e esperienza.

L'offerta di formazione professionale messa a disposizione, pone il quesito di come affrontare questo business, e se veramente si è in grado di poterlo gestire, dando un servizio di qualità.

Ponendo alla base che tutti possono essere imprenditori nel campo del turismo online, si può pensare di migliorare le proprie conoscenze seguendo corsi formativi specifici a formula unica, che ben si adattano a tutte le esigenze di apprendimento. Per poter affacciarsi a questo settore dinamico. ed apprendere in modo strategico come entrare nel mondo del turismo online, Turismo Formativo ha sviluppato Suite Formativa, un catalogo ampio e variegato di videocorsi per poter apprendere tutte le conoscenze di cui si ha bisogno per poter imparare questa professione.

Quali competenze bisogna possedere

Non è richiesta nessuna conoscenza di base, se non la voglia di imparare un mestiere per il proprio futuro, che permetta di realizzare i propri obiettivi di business online.

Sicuramente però, la naturale predisposizione verso il cliente e le sue richieste, come la conoscenza base dell'uso di un computer e del funzionamento dei principali social network, sono sicuramente delle buone basi da cui partire.

Il marketing aziendale è una conoscenza importante per questo tipo di lavoro, che per la sua sponsorizzazione, deve basarsi sull'uso delle piattaforme social.

Saper vendere e "vendersi" online, e soprattutto sponsorizzarsi, sono alcuni degli obiettivi della suite formativa di "turismo online".

L'apprendimento più o meno approfondito delle nozioni di social media marketing messe a disposizione, garantiscono maggiori possibilità che il proprio business decolli, trovando maggiore riscontro su una piazza di mercato pressochè infinita.

Crare una buona advocacy infatti, è un importante argomento di cui tenere conto durante la proria formazione.

Aiutare nel processo formativo e di sviluppo è la mission di Turismo Formativo

Sebbene una formazione turistica sia consigliabile, Turismo Formativo si rivolge a quelle persone che seppur non avendo conoscenze pratiche del settore, desiderano intraprendere un percorso lavorativo di carriera nel turismo digitale. A tal scopo la mission del brand è quella di aiutare persone e aspiranti imprenditori a sviluppare il proprio progetto di business nel turismo. Oltre a dei corsi multidisciplinari, i corsisti hanno a disposizione un’assistenza dedicata gratuita per iniziare a progettare la propria idea e muovere i primi passi nel turismo online in modo concreto e sicuro.