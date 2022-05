Milano: alla 23esima edizione dell'Interactive Key Award vince la campagna “Le Sfide” di Elkron

Lunedì 2 maggio si è svolta, presso la Santeria di viale Toscana 31 a Milano, la 23esima edizione dell’Interactive Key Award, premio nazionale per la migliore campagna di comunicazione web: Elkron, con il progetto “Le Sfide” si è aggiudicata l’ambito riconoscimento insieme all’agenzia torinese Instant Love.

La miniserie in stile “Netflix” ha convinto la giuria composta da esperti del settore comunicazione e giornalisti, premiando il progetto nato sotto la Mole nel corso di un galà condotto da Giorgia Surina, attrice, conduttrice tv e speaker radiofonica di Rtl 102.5.

L’evento organizzato dal gruppo editoriale Media Key, patrocinato da Iab Italia, associazione dedicata all’advertising digitale e sponsorizzato da Teads (primo advertising marketplace al mondo) ha celebrato la creatività digital andata “on air” dal gennaio 2021 in poi.

«Sono molto felice ed orgogliosa di questo riconoscimento, perchè è il frutto di un gran lavoro di squadra – afferma Simona Quaglia, responsabile comunicazione Elkron - che ha coinvolto direttamente il management Elkron a partire dal direttore generale, il brand manager, l’ufficio marketing, il customer service. Colleghi ingegneri si sono calati nel ruolo di attori, per pochi giorni, in modo da spiegare la longevità dell’azienda, in periodi in cui nulla è scontato. Tutto ciò per ricordare quanto Elkron abbia contribuito con le proprie tecnologie all’evolvere dei sistemi di sicurezza e per confermare nuovi e importanti progetti futuri”.

Il progetto di comunicazione vuole sottolineare il coraggio di Elkron che lancia la sua sfida ad un mercato della sicurezza sempre più evoluto e competitivo, annunciandola attraverso una miniserie web in stile “Netflix”, intitolata “Elkron – Le Sfide”: cinque puntate girate con il management del brand torinese che nel corso del 2021 hanno presentato storia, strategie, futuro, evoluzione ed innovazione tecnologica del marchio attraverso il sito https://sfide.elkron.it/ e i canali social aziendali, Facebook e Linkedin.

Il team Elkron al completo si è messo quindi in gioco per raccontare in prima persona l’azienda, senza intermediari, con l'intento di svelarsi in maniera trasparente e accattivante.

«Inventiva e spirito pionieristico ci animano da sempre – spiega Enrico Porcellana, responsabile Business Unit Elkron –, dato che le sfide sono parte integrante, fin dagli inizi della nostra esperienza imprenditoriale, del nostro Dna aziendale. Questa campagna di comunicazione quindi ci rappresenta pienamente, sono molto felice del risultato raggiunto».

Elkron è un marchio storico che ha perfezionato un processo di rinnovamento fortemente voluto e progettato da tempo, mettendo in campo la storia, l'esperienza e la competenza di un'azienda leader del settore sicurezza.

Elkron e la sicurezza infatti, costituiscono un binomio imprescindibile dal lontano 1974, anno in cui nacque un nuovo modo di pensare alla tutela e alla salvaguardia delle persone e dei loro patrimoni. Fin dagli anni '80 Elkron si può annoverare tra i principali costruttori di sicurezza e di tecnologie avanzate, di sistemi di qualità e di integrazione di soluzioni, in ambito antintrusione e antincendio.

E' importante sottolineare che, in oltre 45 anni di esperienza, Elkron ha ottenuto 14 marchi di qualità con ben 21 brevetti registrati e circa 1600 prodotti progettati e sviluppati, arrivando a 26 milioni di installazioni in oltre 30 nazioni nel mondo.

Dal 2012 Elkron è entrata a far parte del Gruppo Urmet, affrontando un percorso di integrazione a livello industriale e commerciale, con scambi di conoscenze, tecnologie e risorse che hanno portato al rafforzamento e arricchimento del brand Elkron, al servizio dei professionisti della sicurezza.

Elkron ha saputo rinnovarsi sia nel design che nello sviluppo di nuove linee di prodotto sempre più innovative, una scelta strategica che lo configura come un marchio di alto livello nel panorama di mercato attuale.