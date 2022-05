"Quasi tre anni che non vedo mio figlio, sto combattendo una lunga battaglia": la storia di un papà savonese

"E' quasi tre anni che non vedo mio figlio, solo perché l’ho sgridato per un uso eccessivo del cellulare, l’ultima volta che l’ho visto era l’8 dicembre 2019".

Questo il grido d'allarme di un papà savonese, G.M., a cui non è concesso da anni di poter vedere suo figlio ormai diciasettenne. Marco (nome di fantasia) è affidato ai Servizi Sociali ma vive con la madre e nonostante il decreto del Tribunale per i Minorenni che dispone di fatto per l'uomo di poter avere con sé suo figlio, il padre però non è più riuscito neppure ad avere contatti telefonici o anche solo via messaggio.

"Ho combattuto una lunga battaglia giudiziaria per poter stare con mio figlio, tutto è iniziato quando Marco aveva solo tre anni, la madre si opponeva a che io potessi vedere il bambino, sono stati anni di grandi fatiche fisiche e psicologiche, per me e per lui. Il procedimento è stato deciso dal Tribunale per i Minorenni di Genova e quando la procedura si è chiusa Marco aveva 11 anni" ha proseguito il genitore.

"Nel 2019, Marco aveva 15 anni ero sereno, mio figlio stava anche con me, poi tutto è crollato. Ho sgridato mio figlio perché stava troppe ore davanti al cellulare, era il dicembre del 2019, da allora non l’ho più visto, la madre ha approfittato di quel momento per allontanarlo, e nulla è stato più come prima" ha continuato il padre.

La madre nonostante una denuncia ai Carabinieri e alla Polizia da parte del padre G.M. per i reati di sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, e la constatazione del settore politiche sociali ed educative del comune di Savona, che ha specificato che non esistono motivi per il quale il minore non possa non avere contatti con il padre, continua a non agevolare anche semplici messaggi e chiamate telefoniche.

Le Forze dell'Ordine hanno inoltre constatato una situazione di degrado dopo aver effettuato sopralluoghi a casa della madre.

"Quando c'è qualcosa di evidente, di oggettivo, che va a danni di un minore non va bene un comportamento di questo genere. Nella mia situazione si può trovare un altro papà o un'altra mamma" ha proseguito il padre.

"Il ragazzo non frequenta più la scuola da molti mesi, e ormai rischia di perdere l'anno. È una situazione nel quale l'organo pubblico deve intervenire, il Tribunale per i Minorenni ha aperto una procedura giudiziaria, e i Servizi Sociali hanno presentato delle relazioni, siamo in attesa dell’emissione di un provvedimento. La situazione è molto grave, perché come noto il trascorrere del tempo, può avere conseguenze irreparabili nel rapporto tra il padre e il figlio" ha dichiarato l'avvocato di G.M. Cristina Ceci.