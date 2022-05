Santa Rita, dopo 2 anni di assenza torna la Sagra più antica di Andora

Ovviamente Santa Rita, ad Andora, non è festeggiata solo in modo religioso, ma quest'anno, dopo 2 anni di assenza, torna la Sagra più antica di Andora.

Quest'anno, per la prima volta, la Sagra delle Cozze alla Rita si svolgerà Sabato 21 Maggio con apertura degli stand gastronomici alle ore 19:00.

Il 21 maggio si terranno alcuni appuntamenti di contorno alla Sagra. Si inizia alle ore 14:00 con la chiusura della Novena ed una prima benedizione delle rose, dalle ore 15:00 i volontari A.I.B. di Andora aspettano tutti i bambini dai 4 ai 10 anni per farli giocare e "trasformarli" in piccoli volontari A.I.B. ed infine dalle ore 19:00, come già detto, apriranno gli Stand gastronomici della Sagra delle Cozze alla Rita e sottolineiamo che da quest'anno la ricetta delle cozze è stata inserita nelle specialità De.Co. del Comune.

Tutta la serata sarà accompagnata dalla simpatia e la musica di Gianni Rossi.

Quindi non vi resta che segnarvi l'appuntamento e organizzarvi per partecipare. Tutto il Comitato Santa Rita è pronto e carico di entusiasmo per questo ritorno.