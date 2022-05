Cairo, una merenda inclusiva organizzata da un gruppo di genitori: "Più attività per i bambini disabili"

Una merenda inclusiva per i bambini affetti da disabilità. L'evento assai partecipato si è tenuto nella giornata di ieri presso il parco giochi delle Ferrere a Cairo Montenotte.

Un pomeriggio di svago con pane e Nutella gratis, organizzato da un gruppo di genitori, a cui hanno preso parte anche le 'Principesse in Corsia' del San Paolo di Savona: "Vogliamo far sentire la nostra voce portando alla luce i problemi legati alla disabilità - spiegano Simona Vignolo e Debora Manfrici - Siamo stanche di essere lasciate sole".

"L'estate, ma non solo, rappresenta un periodo complicato - aggiungono - Mancano attività e laboratori, nonché un supporto nelle spese, uno sportello psicologico gratuito e strutture in grado di far interagire in sicurezza bambini disabili e normodotati. Stiamo lavorando per appoggiarsi ad un'associazione".

"L'evento di ieri avrà un seguito - concludono - Il prossimo 11 giugno organizzeremo un'altra merenda. Le Principesse del San Paolo torneranno per un secondo spettacolo. Il ricavato (ci sarà una cassetta per raccogliere le offerte) verrà utilizzato per comperare dei giochi da donare al reparto pediatria del nosocomio savonese".