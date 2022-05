Arnie e api abbandonate in un cassonetto dei rifiuti a Legino. I titolari dell'apiario derubati: "Purtroppo non sono le nostre"

Arnie e api vengono abbandonate in un cassonetto dei rifiuti a Legino in via Chiabrera a due passi dalla piscina e dal campus universitario e scatta l'allarme.

Immediatamente sono stati avvisati i titolari dell'apiario "Miele del Bosco di Savona" che due settimane fa avevano subito un furto di 15 arnie nella frazione di Marmorassi.

"Tutti si interessano a noi e ci aiutano dopo il furto a Marmorassi. Anche massime Autorità. A Legino siamo in loco. Non sono le nostre Api purtroppo. Comunque è un reato averle abbandonate perché protette. Il miele abbandonato fermenta e sta già contaminando le Bottinatrici che stanno saccheggiando" ha detto Roberto Pucci Lamarca.

Intanto la raccolta fondi partita una settimana fa su GoFundMe per aiutarli prosegue e ha raggiunto la cifra di 2.684 euro su un totale di 3mila.

I titolari Abdoulahat Seye e Roberto Pucci Lamarca avevano lanciato l'allarme su Facebook e denunciato il fatto ai carabinieri, ma la catena della solidarietà non si era fatta attendere.