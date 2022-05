Arnie rubate a Marmorassi, via ad una raccolta fondi per aiutare i titolari dell'apiario di Savona

Una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare i titolari dell'apiario Miele del Bosco di Savona che la settimana scorsa hanno subito un furto di 15 arnie nella frazione di Marmorassi.

I titolari Abdoulahat Seye e Roberto Pucci Lamarca avevano lanciato l'allarme su Facebook e denunciato il fatto ai carabinieri, ma la catena della solidarietà non si è fatta attendere.

"Questa raccolta fondi nasce per sostenere chi in questi ultimi anni ha messo il tutto il proprio cuore, tempo e passione nel creare un rifugio prezioso per le api ma in una notte ha perso tutto: i soliti ignoti hanno rubato tutte le arnie. Tanta rabbia, tristezza, delusione - dicono nella raccolta che ha già visto raccolti in poche ore 157 euro su un totale di 3mila euro - Aiutiamo questa piccola grande realtà a rinascere e torniamo a dare fiducia alle persone che lavorano per il bene comune: per una che non vale nulla, ce ne sono tante pronte a sostenersi nel momento del bisogno".

"Sapevamo di non essere stati lasciati soli. Grazie, è commovente in questa confusione. A questo punto dobbiamo provare a continuare anche solo per questo" scrivono sulla pagina Facebook Miele del Bosco.