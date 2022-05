Savona, rubate 15 arnie nell'apiario di Marmorassi. I proprietari: "Tutto è perduto"

"Giornata dura lunga e triste per noi oggi, ci hanno rubato tutte le arnie e il materiale che avevamo lasciato nel nuovo Apiario. Maledetti ladri".

Questo il post scritto su Facebook sulla pagina "Miele del Bosco di Savona", che ha lanciato l'allarme per un furto avvenuto mercoledì scorso di 15 ricoveri dove vivono le colonie artificiali delle api che erano presenti a Marmorassi, località sulle alture della città della Torretta.

"Tutto è perduto. Non c'è più niente. I ladri si sono portati via tutto quello che avevamo costruito. Un disastro. Nell'ormai ex Apiario di Marmorassi del Miele del Bosco di Savona non c'è rimasto niente, noi i nostri nuclei li facevamo crescere geneticamente e li aumentavamo così" hanno detto i proprietari Pucci Lamarca Schwaz e Abdoulahat Seye che hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

Alcuni amici stanno già dando vita ad una raccolta fondi per poterli aiutare.