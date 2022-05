Elezioni 2022, a Boissano in "zona Cesarini" spunta Massimo Zarrillo: "Un accordo con i boissanesi"

" Boissano per i boissanesi ". Massimo Zarrillo, candidato sindaco della lista "Scegli Buinzan", traccia la rotta in vista delle prossime elezioni amministrative di Boissano.

"Le nostre priorità? Da misure semplici come la pulizia al marciapiede fino ad arrivare all'edilizia sostenibile e non fine a sé stessa" conclude il candidato sindaco che ha ufficializzato la propria lista a poche ore dalla chiusura dei termini per la presentazione degli schieramenti.