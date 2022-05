Gli studenti meritevoli degli istituti nautici liguri premiati dalla Fondazione Istituto San Giorgio

Si è svolta oggi, venerdì 20 maggio 2022, nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio la premiazione degli studenti più meritevoli degli Istituti Nautici. Il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Piacenza, ha accolto la platea di ragazzi portando i saluti e le congratulazioni dell’AdSP.

Durante la mattinata, 16 studenti e le studentesse più meritevoli del settore nautico della Liguria hanno ricevuto le Borse di Studio della Fondazione San Giorgio da parte del presidente Federico Solimena. Alla cerimonia hanno partecipato con i loro messaggi di congratulazioni l’Ammiraglio Sergio Liardo, l’Assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale del Comune di Genova, Laura Gaggero e il Direttore di Stella Maris, Massimo Franzi.

Il Segretario Generale dell’AdSP, Paolo Piacenza, ha accolto gli studenti portando le congratulazioni dell’ente ai ragazzi per i meriti scolastici, augurando il meglio per il loro futuro professionale e personale.

Per le loro medie di voti sono stati premiati per il Polo Tecnologico Imperiese: Nicolò Lanteri; Tommaso Grossi; Simone Garibbo; Paolo Donzella.

Per l’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona: Pietro Biale; Gime Koità; Matteo Morin; Mauro Castellotti.

Per l’Istituto Nautico San Giorgio di Genova: Giovanni Bellini; Pietro Rivarola; Gabriele Donato; Altea Doré.

Per l’Istituto Capellini – Sauro La Spezia; Juan Carlos Marchese; Pietro Spadoni; Tommaso Baldi; Dennis Di Prisco.

L'Istituto San Giorgio per i Figli della Gente di Mare è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 7 febbraio 1972, così raccogliendo l'eredità della Casa Orfani Gente di Mare prevista dal R.D. 6/10/1939 n. 1941. Quest'ultima nasceva, a sua volta, dalla fusione della Casa Orfani Marina Mercantile, istituita per iniziativa del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (eretta in Ente Morale con Regio Decreto 17 ottobre 1930, n. 1393), e dell'Asilo per gli Orfani della Gente di Mare, istituito su iniziativa del Comune di Genova (eretto in Ente morale con Regio Decreto 18 ottobre 1894, n. 418).

In data 4 ottobre 2002, con decreto n. 1080 della Giunta Regionale della Liguria, è stata riconosciuta all'Istituto San Giorgio per i Figli della Gente di Mare la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche.