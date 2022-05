Scuola di ceramica con soggiorno studio d’artista ad Albisola: al via il progetto “Futuro cercasi” del Lions Club Alba Docilia

Si chiama Ettore Vezzosi, un giovane studente diplomato al Liceo Artistico P. Toschi di Parma, con diploma triennale di scultura presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, e si è accaparrato una sorta di soggiorno-studio d’artista ideato dal presidente del Lions Club Alba Docilia Luca Barbero, approfondita mediante confronto con la presidente della Fondazione G. Mazzotti, Viviana Pedrazzini, già socia fondatrice del nostro Club, e con il coinvolgimento di Tullio Mazzotti.

L’iniziativa, patrocinata dalle due Amministrazioni di Albissola Marina ed Albisola Superiore, consiste nel dare ospitalità a un giovane studente/artista che, sul nostro territorio ricco di storia, cultura e arte ceramica, possa fare apprendimento, esperienza e affinamento delle tecniche nella lavorazione della materia, attingendo dal patrimonio delle manifatture e della Scuola di Albissola.

Hanno dato disponibilità a insegnare tecniche e trasmettere esperienze allo studente beneficiario di questo service, presso i propri laboratori, Dario Bevilacqua titolare di Ceramiche Pierluca, Danilo Trogu titolare della Casa dell'Arte, nonché Tullio Mazzotti, titolare della omonima manifattura, il quale ha altresì messo a disposizione per il soggiorno in Albissola, la “Sagrestia degli Artisti” (locale adibito e attrezzato a tale scopo all'interno dell'azienda).

Ettore Vezzosi, l’artista al quale viene offerta questa importante occasione di soggiorno e studio con una immersione nella realtà artistica albisolese, è stata individuato sulla base del giudizio di una apposita commissione composta dal presidente Lions Club Alba Docilia Luca Barbero, da Tullio Mazzotti, espressione di una manifattura artistica di Albissola Marina e Danilo Trogu, espressione di una manifattura artistica di Albisola Superiore. Vezzosi è stato selezionato tra gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, in una terna di candidati indicati dal professor Gianpiero Moioli, docente di Scultura e Architettura virtuale.

Il Comune di Albissola Marina ha messo a disposizione gli spazi espositivi del MuDA per la presentazione del progetto, mentre il Comune di Albisola Superiore ha meso a disposizione locali e un insegnante della Scuola di Ceramica del Comune.

Le opere realizzate dal giovane artista verranno esposte al pubblico in un’adeguata sede nel corso di una serata in suo onore presso Pozzo Garitta in Albissola Marina. In tale occasione potrà essere bandita un’asta per la vendita delle creazioni, destinata all’autofinanziamento del service.

La serata sarà preceduta da un resoconto dell’esperienza da parte del giovane studente e dalprofessor Giampiero Moioli, con proiezione di filmati video relativi alle fasi di lavorazione e fotografie a documentazione delle esperienze maturate dall’artista grazie al service.