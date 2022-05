Rifiuti, Rixi (Lega): “M5s vuole che la Liguria affoghi nell’immondizia come Roma, ma ha sbagliato strada”

“Se il M5s pensa che la Liguria debba affogare nell’immondizia come ha fatto Roma nello sciagurato quinquennio del sindaco Virginia Raggi ha proprio sbagliato strada. La Lega non lo permetterà mai. I grillini sono e saranno sempre il partito del No a prescindere, del no al progresso, del no allo sviluppo. Rinunciare al termovalorizzatore in Liguria vuol dire rinunciare a trasformare i rifiuti in risorsa energetica ed economica. Hanno riportato indietro le lancette del progresso a Roma e Torino, non permetteremo mai ai grillini di rallentare lo sviluppo della Liguria”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.