Trovati 4 migranti afghani nel cassone di un camion a San Fedele

Il fenomeno dei "passeur" è sempre più diffuso nella nostra provincia, come si evince dai numerosi episodi riscontrati negli ultimi mesi in particolare lungo l'autostrada A10, una delle vie più battute dai migranti per raggiunge la Francia.

Nelle prime ore di questa mattina a San Fedele, frazione della città di Albenga, un camionista, una volta arrestato il mezzo per effettuare le operazioni di carico e scarico di merce, è sceso dall’abitacolo e scoperto di avere dei “compagni” di viaggio: si tratta di 4 migranti afghani sistemati nel cassone. Inconsapevole del trasporto prima di quel momento, ha provveduto immediatamente a chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albenga che hanno accompagnato gli uomini in caserma per effettuare le verifiche del caso. Qui sono stati foto segnalati, identificati e visitati. Risultati tutti in buone condizioni fisiche, sono stati rilasciati poiché non vi è stata alcuna violazione, essendo sotto protezione interna e non avendo varcato la frontiera nazionale. Anche per il proprietario del mezzo, nessuna conseguenza, in quanto non ha commesso alcun reato.