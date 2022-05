RCA auto online vs. tradizionale: differenze e vantaggi

Rca auto online: ormai sta diventando una vera e propria nuova tendenza del mercato quella di rivolgersi a compagnie di assicurazione web per farsi fare un preventivo di Rca auto online.

Ma di cosa si tratta esattamente e quali sono i costi da sostenere per una Rca auto online?

Scopriamolo nelle prossime righe di questo articolo.

Rca auto online: cos’è

Prima di capire cosa sia e come funzioni l’ Rca auto online è bene partire dalle basi: di cosa parliamo quando nominiamo l’acronimo Rca?

Si tratta di una sigla che sta ad indicare la Responsabilità Civile Autoveicoli: non è altro che il contratto assicurativo che viene assegnato ed associato ad ogni veicolo circolante sulle nostre strade.

In Italia questo tipo di assicurazione è obbligatoria per legge ed è uno dei requisiti indispensabili per poter circolare.

Per stipulare l’ Rca auto online è importante rivolgersi a compagnie serie e professionali come www.verti.it, che possano garantire un servizio di alta qualità in pochi click.

L’Rca auto online è un contratto assicurativo che tutela il conducente dal punto di vista economico in caso di sinistro che possa provocare danni a cose o persone.

I rischi correlati alla guida sono molteplici: proprio per questo le compagnie di assicurazione predispongono contratti Rca auto online volti a risarcire o coprire i danni causati a cose o persone mentre si viaggia.

Il risarcimento coperto dall’ Rca auto online, come da qualunque altra polizza di questo genere, è erogabile solo ed esclusivamente in caso di sinistro provocato in modo accidentale ed involontario.

L’assicurato è coperto, tutelato dall’ Rca auto online solo fino ad una certa cifra, definita massimale, il cui importo verrà stabilito in sede di contratto.

Il massimale viene stabilito al momento della stipula del contratto di Rca auto online e non potrà più essere modificato.

I massimali sono comunque soggetti a limiti imposti per legge:

- danni provocati alle cose: massimale minimo di 1.000 000 di euro per sinistro

- danni provocati alle persone: massimale minimo di 5.000 000 di euro per sinistro

Altra cosa importante da sapere: l’Rca auto online ma anche quella tradizionale copre i danni subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell’assicurato al momento dell’incidente, anche se limitatamente a quelli fisici, mentre non copre i danni subiti dal conducente.

Rca auto online: perchè sceglierla

Avere la possibilità di stipulare un contratto Rca auto online è una scelta vantaggiosa sotto diversi punti di vista: vediamo i principali vantaggi di rivolgersi a questo tipo di compagnie assicurative.

Preventivo in tempi rapidi: i siti di queste compagnie nate sul web, sono appositamente pensati e strutturati per ottenere un preventivo Rca auto online in pochi istanti.

Basterà andare nella pagina principale del sito, compilare pochi campi relativi ai dati anagrafici del proprietario e alle caratteristiche del veicolo che si intende assicurare ed ecco che comparirà sullo schermo una cifra ben precisa.

Grandi possibilità di personalizzazione: l’Rca auto online è strutturata per essere veloce ma anche per poter soddisfare le esigenze di tutti.

I campi da compilare nel famoso form delle prime pagine dei portali web delle compagnie assicuratrici online saranno strutturati con menù “ a tendina”, appositamente creati per dare la possibilità a tutti i tipi di conducenti e proprietari di potersi riconoscere in una delle opzioni di contratto disponibili.

Prezzi competitivi: proprio come ogni tipo di acquisto online, una delle leve su cui si punta di più in assoluto è il prezzo.

Sebbene sia sempre molto importante verificare tramite recensioni e verifiche la serietà della compagnia a cui ci si rivolge, l’Rca auto online è senza dubbio una scelta vantaggiosa per chi desidera risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Molto spesso infatti le compagnie di assicurazione basate sulla vetrina del web decidono di attirare nuovi clienti con promozioni, sconti e prezzi speciali riservati esclusivamente ai proprietari di veicoli che decidano di stipulare il contratto di Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), attraverso schermo, tastiera e qualche click.

Garanzie accessorie: l’Rca auto online, come abbiamo visto qualche riga fa, è un tipo di contratto obbligatorio per legge per qualunque mezzo voglia circolare sulle nostre strade.

Le compagnie di assicurazione spesso accompagnano questo tipo di contratto con garanzie accessorie, sempre solitamente in offerta a prezzi vantaggiosi.

I servizi più importanti in questo senso sono: furto e incendio, atti vandalici, cristalli, infortuni conducente, assistenza legale e assistenza stradale. La formula Kasko invece è quella più completa in assoluto, che protegge veicolo e proprietario da qualunque spiacevole evento possa verificarsi mentre si è alla guida.