Transizione green e digitale per le imprese: un webinar dedicato organizzato da Camera di Commercio e Uniontrasporti

Il Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, in collaborazione con Uniontrasporti, un webinar gratuito per illustrare i vantaggi per le imprese legati alle transizioni green e digitale.

L’evento – dal titolo “Transizione green e digitale, una doppia opportunità per le imprese di ogni dimensione e settore economico” – si terrà il 26 maggio alle ore 10 e si svolgerà in diretta streaming. Per l'iscrizione inviare un e-mail a: digitalpromoter@rivlig.camcom.it.

L’incontro si inserisce nell’iniziativa “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia ligure” nell’ambito del Programma Infrastrutture del Fondo Perequativo 2019-2020 di Unioncamere.

Il programma prevede, a partire dalle ore 10, i saluti da parte del dottor Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, la presentazione delle attività del PID della Camera di Commercio Riviere di Liguria, dopodiché si affronteranno i seguenti temi: lo stato dei progetti della strategia italiana per la banda ultralarga verso la Gigabit Society in Liguria Luca Zanetta (Uniontrasporti); transizione green e digitale col dottor Mattia Crespi di IFOA; testimonianza aziendale con Enrico Isnardi (presidente del Consorzio Ingauno e Fondatore); “Progetto Pellet Ingauno: economia circolare e occupazione” con Franco Boeri (imprenditore produttore Olio Roi); “La produzione biologica, dal monitoraggio del campo alla tavola”.