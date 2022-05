Andora, il 28 maggio torna la merenda nell'oliveta

Anche Andora partecipa all’evento nazionale promosso dall’Associazione Nazionale “Città dell’olio” che propone degustazioni di olio Evo negli uliveti. L’appuntamento è fissato per il 28 maggio alle ore 17.00. Il comune di Andora, ha organizzato una breve passeggiata che permetterà di visitare una parte dell’entroterra attraversando borgate e uliveti storici.

La partenza è dal parcheggio del PIP davanti al cimitero di Molino-San Pietro (dall’uscita dell’autostrada, alla rotonda, direzione monte, prendere via Pian Grandeno a rotonda successiva), alle ore 17 di sabato 28 maggio; di lì ci si dirige verso località Pianrosso dove sarà possibile visitare la Cappella della Madonna della Neve, edificio religioso anteriore al 1623.

La passeggiata proseguirà per la località piazza (“Ciassa”), che fu molto importante nel passato, situata nella frazione San Bartolomeo. ”Ciassa” è ubicata nell’ampia zona denominata Rosseghina e, negli antiche catasti dei terreni, è denominata come piazza Rosseghina. Di uliveto in uliveto, la comitiva arriverà nei “Bausci”, nel bellissimo e curatissimo uliveto dell’Assessore all’Agricoltura, Marco Giordano, che accompagna nella visita. Seduti all’ombra degli ulivi secolari, testimoni di una civiltà antichissima, sarà possibile conoscere le realtà agricole del territorio e i vantaggi di una coltivazione di lunga tradizione che preserva il territorio e crea un paesaggio unico. Qui si svolgerà la degustazione di pane e olio extravergine di oliva, patè di olive e pesto, distribuito in singoli contenitori di cartone.

"È importante far conoscere il vero sapore genuino dell’olio EVO affinché, soprattutto i giovani, possano diventare consumatori consapevoli, siano in grado di scegliere il meglio, scoprano le realtà agricole del territorio e i vantaggi di una coltivazione di lunga tradizione che preserva il paesaggio e crea paesaggi unici" commenta l’assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi che con l’assessore all’Agricoltura Marco Giordano, da sempre organizzano anche la Camminata fra gli ulivi sempre con l'associazione Città dell’Olio.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Accoglienza del comune di Andora (0182/6811230), fino a venerdì dalle 9.30 alle 13.30.