Prodotti per capelli: come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze

I prodotti per capelli sono di tanti tipi e di tante marche, e per scegliere quelli più adatti alle nostre esigenze occorre conoscere i propri capelli per capire di che cosa hanno bisogno per mantenerli belli e sani. Avere una chioma fluente è il sogno di tutte le donne, e per realizzarlo è importante seguire l'hair care routine più adatta alla nostra chioma.

Prodotti per capelli professionali

Utilizzare i prodotti professionali, rispetto a quelli da banco, ha molti vantaggi. I prodotti per capelli professionali hanno una concentrazione di principi attivi maggiore rispetto ad un prodotto commerciale, e ciò aumenta i benefici che vogliamo ottenere. Oltre a ciò, sono realizzati per risolvere le problematiche specifiche di ogni tipo di capello, e perciò è più semplice trovare lo shampoo, il balsamo e la maschera e il prodotto di hair styling più efficace per risolvere le problematiche che fanno perdere luminosità e bellezza alla nostra chioma.

Dove cercare i prodotti per capelli giusti? Il sito capellomio.it

Online puoi trovare prodotti percapelli professionali a prezzi concorrenziali e di ottima qualità. La pandemia globale Covid-19 ha modificato radicalmente le abitudini dei consumatori. Il boom degli e-commerce e delle vendite online è ancora in crescita, e le attività si sono adeguate a soddisfare profondamente le esigenze del pubblico.

Un esempio di e-commerce affidabile e che propone una varietà infinita di brand dedicati ai capelli è il sito capellomio.it.

L'azienda, esistente a Milano sotto forma di negozio fisico si chiama Pop Shop e ha un'esperienza ventennale nel garantire prodotti all' avanguardia. Il sito nasce nel 2013 e ha talmente tanti brand dedicati ai capelli che potresti avere l'imbarazzo della scelta nello scegliere un marchio piuttosto che un altro.

Le informazioni relative agli articoli ti aiuteranno a scegliere quello più adatto alle tue esigenze, e sono talmente accurate che non avrai bisogno dei consigli di un hair stylist.

Il servizio è impeccabile, e i prodotti arriveranno in pochi giorni direttamente a casa tua.

Le diverse tipologie di capelli

I capelli necessitano di prodotti differenti a seconda delle categorie alle quali appartengono, ovvero:

● capelli grossi e crespi;

● capelli fini e sottili;

● capelli secchi o trattati;

● capelli grassi o porosi.

I capelli grossi e crespi necessitano di uno shampoo anticrespo studiato per restituire elasticità alla struttura del capello e nutrire in profondità le fibre. I capelli diventano crespi quando sono stressati da trattamenti chimici, oppure dallo smog o dall'alimentazione scorretta.

Le squame superficiali che proteggono la fibra del capello si aprono e questa apertura rende le fibre interne del capello più fragili. Occorre depolarizzare le squame con prodotti privi di alcool, parabeni e siliconi. Le formulazioni neutre risolvono con efficacia la formazione del crespo. Dopo lo shampoo è consigliabile applicare una maschera disciplinante per preparare i capelli all'acconciatura. I capelli crespi sono spesso molto ribelli e hanno bisogno di essere domati.

I benefici del leave-in

Il leave-in è un trattamento che ha molti benefici ed è un vero e proprio toccasana per i capelli crespi. Si applica sulle lunghezze dopo aver lavato i capelli e si può trovare in formato spray, crema e liquido. Puoi trovare online trattamenti liscianti e disciplinanti di molti brand, quali kerastase, moroccanoil, wella, davines.

I capelli fini e sottili hanno poco volume. Il kit ideale per una hair care perfetta è volumizzante. I prodotti devono restituire corposità al capello senza appesantirlo. Lo shampoo più adatto deve essere nutriente e ristrutturante. I principi attivi indispensabili a ristrutturare i capelli sottili devono contenere vitamine, proteine e cheratina. I trattamenti alla cheratina hanno moltissimi benefici che aumentano la consistenza e la morbidezza dei capelli. Alfaparf e brasil cacau sono due brand che hanno prodotti per capelli a base di cheratina. Sono ideali per ispessire i capelli e renderli morbidi e luminosi.

I capelli secchi vanno trattati con prodotti nutrienti e idratanti. Quando i capelli sono trattati è necessario mantenere vivo il pigmento. Moltissimi brand hanno realizzato prodotti per capelli dedicati ai capelli colorati, tra questi redken, joico, milk shake. Tra i principi attivi utilizzati gli estratti di goji, che proteggono i pigmenti applicati e ripristinano le difese dei capelli.

I capelli grassi hanno bisogno di equilibrio. Sono capelli porosi che si sporcano facilmente poiché assorbono il sudore del cuoio capelluto e l'umidità degli ambienti. I prodotti devono essere riequilibranti e poco aggressivi, anche se devono liberare l'eccesso di sebo. Il brand kemon ha una linea dedicata all'equilibrio dei capelli che producono un eccesso di sebo. Lo shampoo contiene un'altissima percentuale di estratti vegetali ed oli essenziali di origine naturale. E' un prodotto biologico che rispetta l'ambiente. E' arricchito con perlite, un minerale che assorbe l'eccesso di grasso.