Biato Real Estate: un anno di crescita, visione e nuovi progetti. E un augurio speciale per il 2026

Il 2025 si avvia alla conclusione e per Biato Real Estate è tempo di bilanci, ma soprattutto di sguardi avanti. Un anno intenso, fatto di novità, consolidamento e nuove sfide. “Questo è stato un anno di grande fermento, ma il meglio deve ancora arrivare” afferma Dario Biato, fondatore del gruppo.

Negli ultimi anni il mondo immobiliare ha cambiato pelle. Non è più solo compravendita, ma progettazione, servizi, relazioni, visione. Coworking, rigenerazione urbana, consulenza evoluta e internazionalizzazione hanno trasformato la professione, richiedendo competenze tecniche e sensibilità manageriale. Una rivoluzione che Biato ha abbracciato prima di molti altri, costruendo una realtà solida, flessibile, che anticipa le tendenze.

Il 2025 è stato l’anno della conferma di questa filosofia. La rete degli uffici – liguri, nazionali e internazionali – è cresciuta ancora, con il progetto della nuova filiale di Imperia e con nuovi investimenti che guardano oltre confine. “Il radicamento sul territorio e la visione internazionale non sono in contrasto: sono la nostra forza”, sottolinea il fondatore del gruppo.

Tra gli elementi distintivi, l’evoluzione delle sedi operative in veri ecosistemi coworking: luoghi in cui professionisti, aziende e creativi si incontrano, collaborano, generano idee. Non solo scrivanie condivise, ma laboratori di contaminazione tra design, comunicazione, turismo e servizi immobiliari. Una risposta concreta a un mercato sempre più dinamico, dove flessibilità e rete relazionale fanno la differenza.

Accanto all’attività immobiliare, il 2025 ha visto crescere anche il ramo dedicato al marketing calcistico: Biato è oggi responsabile marketing e sponsor dell’Imperia Calcio. Una scelta di cuore e strategia: “Lo sport è un linguaggio potentissimo. Trasmette valori che sono anche i nostri: squadra, impegno, appartenenza”.

Ora lo sguardo è al futuro. E c’è un accenno: “Il 2026 sarà un anno speciale. Abbiamo nuovi progetti pronti a partire e altri in fase avanzata. Sarà un nuovo capitolo della nostra storia”. Con questa promessa, Biato saluta il 2025: “Buone feste e appuntamento al nuovo anno: il viaggio continua, più ambizioso che mai”.