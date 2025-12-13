Contratti part-time in Vado Gateway, sciopero il 15 dicembre: il presidio al varco pedonale

Un presidio al varco pedonale di Vado Gateway sull'Aurelia di fronte all'Eni Station, ex Fornicoke. Si troveranno alle 6.30 i lavoratori e i sindacati che parteciperanno allo sciopero indetto dalla Filt Cgil contro i contratti part-time in Vado Gateway.

Eventuali estensioni del presidio sui varchi portuali di Savona -Vado saranno comunque valutate in corso d'opera. La mobilitazione è prevista dalle 7.00 di lunedì 15 dicembre alle 7.00 di martedì 16 dicembre.

"Ciò si rende necessario per contrastare il tentativo di introdurre forme atipiche di flessibilità nel modello di lavoro portuale (part time) e contestualmente recuperare le condizioni di lavoro e di qualità della vita delle Lavoratrici e dei Lavoratori - spiegano Simone Turcotto e Alessio Negro, Filt Cgil -

La decisione di Vado Gateway spa, al netto di un bilancio positivo e in costante aumento, come riportato anche dagli organi di stampa, è sintomo di un'impostazione aziendale che cerca maggiori flessibilità nei lavoratori e risparmio, sul costo del lavoro e sulla qualità occupazionale".

"Il modello proposto sarebbe facilmente replicabile su altri terminal del porto di Savona-Vado, causando un diffuso peggioramento di tutta l'occupazione portuale e trascinando nell'instabilità un settore strategico che grazie alla Legge 84/94 è già predisposto per sopperire all'operatività e ai traffici portuali, senza 'bisogno' di ricorrere a forme di precariato" concludono gli esponenti sindacali.