Albenga, i bambini delle "Paccini" interpretano la Pop Art

Questa mattina alle ore 10,30 i bambini della 4 A/B delle elementari Paccini di Albenga faranno visita alla mostra di Andy Warhol proponendo la loro personale interpretazione della Pop Art.

Il progetto, già portato avanti dai ragazzi del Liceo G.Bruno, arriva anche ai bambini che con impegno ed entusiasmo si sono voluti mettere alla prova ed esprimere la propria arte.

Afferma l’architetto Annamaria Vercellino, responsabile della gallery di Palazzo San Siro (nell’omonima piazza del Centro Storico): "Noi di palazzo San Siro non abbiamo saputo resistere alla “forza della natura” dei bambini delle scuole Paccini e abbiamo deciso di dedicare la mattinata di oggi ai loro lavori. L’appuntamento è presso il cortile di Palazzo San Siro dove, quindi, saranno esposti gli elaborati dei bambini con la presenza delle maestre Capello, Ghini , Zambuto, Davi, i dirigenti scolastici e il direttore scolastico dottor Mosè Laurenzano e la vice preside Villa".

"L’evento è aperto ai genitori dei bambini e sarà presente anche il vicesindaco Alberto Passino che ringrazio per essere sempre vicino alle nostre iniziative - conclude - Approfitto nel ricordare che la mostra di Andy Warhol durerà ancora per pochi giorni fino al 5 giugno e poi ... altri artisti che saranno ospitati in un contesto storico magnifico come quello Ingauno e noi di San Siro lo percorreremo passo dopo passo insieme a voi".