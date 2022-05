"Noi per Cairo-Lambertini sindaco" su nuova casa di riposo: "I nostri nonni meritano di più"

Una nuova casa di riposo: "Il nostro obiettivo è quello di proseguire nella tutela dei nostri anziani, un patrimonio inestimabile della nostra comunità" spiegano dalla lista "Noi per Cairo" del candidato sindaco Paolo Lambertini.

"In questi anni, con in prima linea il presidente Fondazione "Luigi Baccino" Marco Dogliotti, abbiamo lavorato con la consapevolezza che i nostri nonni meritano di più. Rientrano in questo ambito i numerosi lavori di messa in sicurezza eseguiti sull'attuale casa di riposo. Tutte opere realizzate sfruttando gli incentivi statali, dal 90% al 50% a seconda degli interventi".

Il progetto per la nuova casa di riposo prevede la realizzazione di una struttura con 60 posti e la previsione di appositi servizi integrati. L'attuale sede dell'ospedale "Baccino", secondo il programma elettorale della lista Lambertini, verrà utilizzata come struttura utile a realizzare servizi rivolti alle persone con disabilità.

"Dopo una manifestazione di interessi e una valutazione dei siti proposti, la Fondazione ha iniziato la procedura di acquisto di Villa Raggio e dei terreni attigui nella convinzione che Cairo ha bisogno di una nuova e più ampia struttura per anziani" concludono da "Noi per Cairo".