Pietra, scontro auto-moto, giovane centauro al Santa Corona in codice giallo

Incidente stradale questa sera a Pietra Ligure in via Aurelia, angolo via Oberdan, nei pressi della stazione ferroviaria, che ha visto coinvolti un’auto e una moto.

L’allarme è stato lanciato alle 19.26 e la macchina dei soccorsi si è subito attivata.

Dalle prime informazioni, il giovane centauro si è ferito a un braccio ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale e l’ambulanza della Croce Bianca di Borgio Verezzi.