Albisola, pronti a partire i lavori di manutenzione delle strade comunali: tutto il cronoprogramma

Sono pronti a partire da domani martedì 7 fino a lunedì 13 giugno i lavori di manutenzione di alcune strade comunali con interventi di bitumatura ad Albisola Superiore.

"Per l'effettuazione dei lavori sono previsti divieti di sosta temporanei e/o modifica della viabilità per le strade interessate nelle quali è già stata posizionata, nel luogo ed in prossimità dei lavori, idonea segnaletica stradale riportante il divieto di sosta e cartellonistica di avviso per la cittadinanza dell'intervento di asfaltatura. Inoltre sarà prevista la presenza di movieri (nelle aree con la maggior circolazione) per regolare la viabilità e la momentanea interruzione della stessa" ha detto l'assessore Luca Ottonello.

Il cronoprogramma degli interventi:

Piazza della Libertà: chiusura tratti e soppressione stalli nei giorni 07 e 08/06/2022 (il termine lavori dovrebbe avvenire il 7); Via Paolo VI: senso unico alternato con semafori e soppressione stalli nei giorni 07 e 08/06/2022 (il termine lavori dovrebbe avvenire il 7); Via Balbi: chiusura tratto (con movieri) e soppressione stalli nei giorni 07 e 08/06/2022; Via dei Levantino: senso unico alternato con semafori e soppressione stalli nei giorni 07, 08 e 09/06/2022; Via Mariconi: chiusura tratti e soppressione stalli nei giorni 08 e 09/06/2022; Via dei Siri: chiusura tratto fino a via Carmo nei giorni 08, 09 e 10/06/2022; Via Vittorio Veneto: chiusura tratto e soppressione stalli nei giorni 08, 09 e 10/06/2022; Via Guelfo: chiusura tratto o, in alternativa, soppressione stalli nei giorni 08, 09 e 10/06/2022; Parcheggio Via Tederata: divieto di sosta e rimozione auto nei giorni 08, 09 e 10/06/2022.