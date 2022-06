Camion prende fuoco sulla A6 tra Millesimo e Ceva: vigili del fuoco mobilitati

Vigili del fuoco mobilitati lungo l'autostrada A6 per un camion in fiamme, pare con cella frigorifera, nel tratto compreso tra Millesimo e Ceva in direzione Torino.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 5.30 all'altezza dell'area di servizio di Priero. L'autista del mezzo pesante non ha riportato nessuna conseguenza fisica.

Il tratto autostradale è stato chiuso per diverse decine di minuti (fino alle ore 7 circa) per consentire le operazioni di messa in sicurezza. La viabilità ha subito qualche disagio.

Sul posto hanno operato i pompieri dei distaccamenti di Ceva, Mondovì e Cairo Montenotte, nonché le forze dell'ordine e il personale autostradale.