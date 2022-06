Varazze, trovata una carcassa di cinghiale all'Alpicella: via alle verifiche sulla peste suina

È stato rinvenuto nella giornata di oggi un cinghiale senza vita a Varazze.

L'ungulato è stato trovato al bordo della carreggiata subito dopo la frazione di Alpicella nella strada che porta alla località Faje.

Immediato è scattato l'allarme e la carcassa è stata ritirata dall'Asl2 e portata a Genova per poter effettuare le opportune verifiche relative alla peste suina.

Allo scorso 1 giugno i positivi alla peste sono in totale 137, 84 per positività in Piemonte e 53 per positività in Liguria, nessuno nella provincia di Savona.

L’ultimo caso è stato registrato in Piemonte, nella provincia di Alessandria a Novi Ligure (primo caso da quando è iniziata l’emergenza).