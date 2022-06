Il vescovo Marino: "Superiamo le nostre resistenze e ascoltiamo lo Spirito"

"La ricerca di Dio oggi avviene in luoghi che non sono più quelli consueti dei nostri ambienti: ciò ci interpella e ci deve spingere ad uscire". È la convinzione che il vescovo Calogero Marino ha declinato citando le canzoni di Blanco, che "per un adolescente possono esprimere domande profonde sul senso della vita", e il recente film "Nostalgia" di Mario Martone. L’omelia di monsignor Marino ha raccolto echi e suggestioni dai testi della Veglia di Pentecoste, celebrata nella Cattedrale Nostra Signora Assunta alla presenza di molte persone. Un’ora e mezza di preghiera animata dal Coro Diocesano, sotto la direzione di Riccardo Mitidieri, e impreziosita da due segni: la collocazione di otto vasi di fiori, uno per ogni commissione del Sinodo, ai piedi del cero pasquale e la consegna di un'immagine segnalibro con una suggestiva icona ideata da don Andrea Camoirano.

"La lettura dei testi sinodali vuole essere una restituzione alla Chiesa diocesana del lavoro svolto finora, così che il Sinodo non sia percepito come un’isola - ha commentato il vescovo nell’omelia - Ci aiuta in questo senso anche la figura di Cornelio, capace di un’attesa antica e una pazienza fedele e generatore di attesa persino nei suoi amici. Oggi anche la nostra Chiesa, grazie al Sinodo, è chiamata a superare le sue resistenze e ascoltare quanto lo Spirito le suggerisce. Il mio auspicio è che anche nella diocesi di Savona-Noli vi siano tanti come Cornelio, in feconda attesa, e come Pietro, in uscita, in cammino, per annunciare l’essenziale, il Signore risorto".